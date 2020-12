Poco meno di quarantotto ore e sarà Palermo-Bari.

In vista della sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, martedì 22 dicembre il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 12:10.