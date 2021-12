Palermo-Bari, derby palermitano al “Barbera”: Accardi sfida l’ex compagno Mazzotta

La sfida tra Palermo e Bari è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

Non una partita come le altre per Mazzotta, che tornerà per la prima volta al "Barbera" da avversario dopo l'addio e la scelta di passare al Crotone in seguito al fallimento. Oggi, il classe 1989 è uno dei punti fermi della squadra allenata da Michele Mignani, attuale capolista del Girone C, che in Sicilia vorrà fare punti per allungare il distacco dal Palermo e dalle altre inseguitrici. Diverso l'obiettivo del Palermo e di Accardi, in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila in trasferta ed un avvio di stagione difficile (per il difensore palermitano), caratterizzato da un infortunio al polpaccio che lo ha costretto fino a novembre ai box.