Palermo-Bari, Ciaramitaro: “Dall’Oglio top, mi aspetto un secondo tempo arrembante”

Il primo tempo di Palermo-Bari si chiude in parità: le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore rosanero

Zero a zero . E' questo il risultato maturato dopo i primi quarantacinque minuti della sfida tra Palermo e Bari , in scena allo Stadio "Renzo Barbera". Il primo tempo si chiude, dunque, in parità, con i biancorossi in inferiorità numerica. La svolta inattesa al minuto quarantadue, quando Terranova ha steso Soleri lanciato a rete. Intervistato ai microfoni di Eleven Sports , l'ex centrocampista del Palermo Maurizio Ciaramitaro ha detto la sua sulla prova offerta fin qui dalle due compagini. Ma non solo...

"Il primo ricordo che mi viene in mente è quando siamo tornati in Serie B. Qui ho avuto il piacere di fare parte di gruppi con giocatori di livello internazionale e che poi hanno vinto anche il Mondiale come Liverani, Simplicio, Corini. Con Fabio Liverani e Giovanni Tedesco ho un bel rapporto. Sono onorato nel mio piccolo di essermi allenato e di aver giocato anche se per poco nel Palermo in quegli anni. Per me, che sono palermitano, giocare nella mia città è qualcosa di unico, anche se non è semplice. Ma è talmente tanto l'amore per questa maglia che è sempre giusto provarci. Uno che dava veramente tutto per il Palermo era Giovanni Tedesco. Mi sento legato a Fabrizio Castori che mi ha cresciuto a livello calcistico e umano. Devo dire che oggi Jacopo Dall'Oglio mi sta piacendo tanto, perché ha dato spirito e voglia alla squadra. Devi dare qualcosa sempre in più contro il Bari. Mi aspetto un secondo tempo arrembante, il Palermo deve fare di tutto per sfruttare la superiorità numerica", le sue parole.