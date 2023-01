Palermo-Bari, Brunori sfida Cheddira: a chi va il trono del gol? I numeri

Al "Renzo Barbera" di fronte i due attaccanti in doppia cifra

"Palermo-Bari di lusso. Brunori sfida Cheddira: a chi va il trono del gol?". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul match in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Una sfida che vedrà protagonisti i due attaccanti in cima alla classifica di capocannoniere: Matteo Brunori e Walid Cheddira, entrambi già in doppia cifra. "Assalto al trono del gol: Massimo Coda - capocannoniere degli ultimi due campionati - è in testa al gruppo degli inseguitori, ma i fuggitivi corrono più forte. E va sottolineato da quanto lontano siano partiti: fino a sette mesi fa, Walid Cheddira e Matteo Brunori erano ancora in Serie C. Stasera si ritrovano l’uno contro l’altro, ancora una volta, in un Palermo-Bari denso di ambizioni", si legge.

Nel dettaglio, Cheddira è a quota dodici reti in campionato. Reduce dai Mondiali in Qatar disputati con la maglia del Marocco, il classe 1998 - accostato di recente al Napoli dello stesso De Laurentiis - è "più che mai produttivo. Senza mai aver sofferto l’adattamento a un campionato per lui nuovo". Dieci, invece, sono i gol siglati fin qui da Brunori, convocato il mese scorso da Roberto Mancini per uno stage azzurro. Se Cheddira segna un gol ogni 97’, al centravanti rosanero ne servono (in media) 177. "E i portieri li hanno anche limitati, se si pensa che entrambi primeggiano - alla pari, a quota 27 - nella classifica dei tiri diretti nello specchio (per Brunori 60 in 20 giornate)", prosegue il noto quotidiano.

Ma non solo; "ad accomunarli c’è anche la capacità di contribuire in senso assoluto al fatturato offensivo", scrive la Rosea. Cheddira, con quattro assist, ha presenziato in 16 gol sui 34 del Bari. Autore di tre assist, il bomber italo-brasiliano - invece - ha messo lo zampino in più della metà dei gol messi a segno del Palermo in questa stagione (13 su 22).