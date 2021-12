Palermo-Bari, anche Doda non è stato convocato: motivi disciplinari? Le ultime

Altra assenza tra i convocati di Giacomo Filippi per la sfida contro il Bari, con Doda escluso dalla lista dei disponibili per probabili problemi disciplinari

"Forse si è solo allenato male, ma l’albanese sta bene, non ha problemi familiari, per esclusione deduciamo che sia stato lasciato a casa per motivi disciplinari. Non di poco conto per convincere Filippi a lasciarlo fuori nella giornata in cui manca anche Almici, l’altro esterno di destra". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'emergenza alla quale il Palermo dovrà sopperire nella giornata del super match interno contro il Bari.