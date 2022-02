Palermo, “Barbera” inviolato da 341 giorni: l’ultima a vincere? La Juve Stabia

Era il 7 marzo 2021, la Juve Stabia di Padalino vinse 4-2 al "Barbera" contro il Palermo allora allenato da Filippi

Il match in programma sabato sarà l'ottavo incontro al "Barbera" tra le due formazioni, con i precedenti che sorridono al Palermo (4 vittorie e 2 pareggi). "Prima del successo dello scorso anno, la Juve Stabia non aveva mai segnato nella sua storia al «Barbera»" si legge sul Gds.

La prima sfida tra le due squadre risale al campionato di Prima Divisione 1929-1930 , con un 4-0 in favore della squadra presieduta dal barone Luigi Bordonaro . Palermo e Juve Stabia tornarono ad affrontarsi poi circa sessant'anni dopo con una partita conclusasi in favore dei rosanero grazie ad una splendida rovesciata di Santino Nuccio messa a segno in zona Cesarini (2 aprile 1988).

L'ultima volta che Silvio Baldini affrontò le Vespe risale invece "al 15 agosto 1999, partita di Coppa Italia, e il Brescia guidato dal tecnico toscano perse 1-0 a Castellammare di Stabia. Tutti i precedenti tra l’allenatore e la Juve Stabia risalgono agli anni ’90: il bilancio è di una vittoria, 2 pari e 2 ko", si legge sul noto quotidiano. Stefano Sottili non ha, invece, mai vinto contro il Palermo con gli unici due precedenti che risalgono al 2013-2014 quando l’allenatore guidava il Varese in Serie B: un pareggio (0-0 al «Barbera») e una vittoria per i rosa (2-1 in Lombardia).