Palermo, “Barbera” al 50%: il ritorno allo stadio può valere più di un milione

La nuova stagione è praticamente alle porte e il Palermo non vede l'ora di poter riabbracciare i propri tifosi

La riapertura degli stadi significherà, senza dubbio, per tutte le società calcistiche il poter prendere una boccata d'aria e respirare a pieni polmoni. Stando all'ultimo decreto Legge, i tifosi potranno tornare sugli spalti per un massimo del 50% della capienza ma per farlo dovranno essere muniti di Green Pass e la regione di competenza dovrà necessariamente essere in zona bianca. Il Palermo, di pari passo ai propri supporters, non vede l'ora che inizi la stagione per rivedere il "Barbera" parzialmente gremito. L'impianto di Viale del Fante, a causa delle nuove regole, potrà ospitare un massimo di 18mila spettatori; nel girone C di Serie C solo il Bari potrà riceverne di più (29.000). Se malauguratamente la zona della regione dovesse colorarsi di giallo, la percentuale dei presenti scenderebbe al 25% con un massimo di 25.000.