Palermo, Baldini vede l’ACR Messina: ultimo giorno di vacanze. Valente e Marconi…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a riprendere gli allenamenti dopo la pausa invernale concessa dal club rosanero

"Ultimo giorno di vacanze per il Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla ripresa degli allenamenti di Francesco De Rose e compagni. Nella giornata di domani sono previsti i controlli di rito per tutti i componenti del gruppo squadra che, dal giorno successivo, torneranno in campo per preparare il derby contro l'ACR Messina, in programma domenica 9 gennaio alle ore 17.30.