Palermo, Baldini vede la Juve Stabia: dai 4 ballottaggi agli indisponibili

Ancora diversi i dubbi di formazione per Silvio Baldini in vista del match interno contro la Juve Stabia

Mediagol ⚽️

"È una vigilia nel segno del quattro quella che accompagna Silvio Baldini verso il match contro la Juve Stabia. Quattro sono i giocatori del Palermo indisponibili e altrettanti sono i ballottaggi per l’undici che domani scenderà in campo, alle 17.30, al «Barbera»". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d'ingrandimento le possibili scelte e i dubbi di formazione di Silvio Baldini in vista del match tra Palermo e Juve Stabia. Quattro ballottaggi e altrettanti indisponibili per la gara in programma domani alle ore 17:30, nella quale il Palermo andrà in cerca di una vittoria che manca da due partite.

Il primo dubbio è quello legato alla porta, con il ballottaggio apertissimo tra Pelagotti e Massolo. Il numero 1 rosanero non è stato impeccabile nelle ultime uscite e rischia così il posto in favore dell'estremo difensore arrivato a Palermo nell'ultima finestra estiva di calciomercato. Si resta in difesa, dove sulla sinistra a giocarsi una maglia da titolare saranno Crivello e Giron, con il francese leggermente favorito nella corsa a due. Sulla corsia opposta, invece, Baldini non potrà contare su Buttaro, fermato da noie muscolari. Al suo posto ci sarà certamente Accardi, vista anche l'assenza di Doda.

Sull'esterno potrebbe riposare Valente, con Silipo provato a destra in maniera insistente da Baldini durante l'arco della settimana. Con l'ex Roma e Luperini nella posizione di trequartista - si legge - potrebbe esserci nuovamente Felici, in vantaggio nel ballottaggio con Floriano e apparso tra i più propositivi nelle ultime gare. Completano l'elenco degli indisponibili Marconi e Dall'Oglio, con il primo squalificato e il secondo ancora fermo ai box per la botta subita al polpaccio nelle scorse settimane.