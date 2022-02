Palermo, serve accelerare a sinistra: Giron e Silipo gli assi di Baldini

Il tecnico rosanero starebbe provando uno schieramento inedito con il francese e il numero 10 piazzati sulla corsia di sinistra, in vista della sfida interna contro la Juve Stabia

"Contro la Juve Stabia, domani pomeriggio, la catena di sinistra potrebbe essere composta da Giron e Silipo, e per il giovane numero 10 rosanero sarebbe la prima da titolare da quando Baldini è tornato a sedere sulla panchina del Palermo". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che punta i riflettori sulle possibili novità di formazione in vista della sfida interna del Palermo contro la Juve Stabia. Nonostante le diverse prove delle scorse gare, la fascia sinistra non ha ancora dei veri e propri padroni. Da Crivello, Giron e Perrotta schierati dietro, a Felici, Floriano e Silipo testati in avanti. Baldini non ha ancora trovato l'incastro giusto, in un puzzle che spera di completare invece proprio contro la Juve Stabia.

Nella sfida in programma domani alle ore 17:30 - si legge - il tecnico dovrebbe dare spazio a Giron e Silipo, rispettivamente nei ruoli di laterale basso e ala d'attacco. Dovrebbe così arrivare il primo gettone da titolare sotto la gestione Baldini per il gioiello scuola Roma, già impiegato a gara in corso negli scorsi match ma mai partito dal primi minuto con il nuovo allenatore. Il francese era già stato impiegato, invece, nella prima di Baldini a Catanzaro, con Felici davanti a lui nello schieramento.

"Silipo dall'inizio? Con Perrotta candidato a sostituire lo squalificato Marconi al centro, il favorito per giocare a sinistra in difesa è Giron, mentre in avanti Baldini potrebbe puntare su Silipo che a Campobasso, a detta dello stesso Baldini, è entrato bene e ha fattola sua parte oppure inserireValente, finora utilizzato per lo più a destra", prosegue il quotidiano. Se dovessero essere queste le scelte definitive, Crivello e Floriano andrebbero nuovamente in panchina, essendo probabilmente anche quelli che hanno convinto meno quando Baldini ha concesso loro spazio.