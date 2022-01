Palermo, Baldini e i “superstiti”: allenamento con la Primavera. La situazione

L'organico a disposizione di Silvio Baldini è stato falcidiato dal Covid-19: attualmente sono 13 i calciatori positivi al virus

Attualmente sono 13 i calciatori positivi e 15 quelli negativi, di cui 9 in attesa di ricevere il nulla osta dei medici per mettersi a disposizione dell'ex coach di Empoli e Carrarese. A questi vanno inoltre aggiunti i 3 componenti dello staff tecnico ancora positivi, mentre uno è tornato a lavorare sul campo già da ieri. Nell'ultima sessione di allenamento la Primavera di Di Benedetto si è aggregata alla prima squadra rosanero per permettere a Baldini di lavorare sul proprio marchio di fabbrica (4-2-3-1). "I presenti sono gli stessi dell’altro ieri: Doda, Somma, Lancini, Luperini, Felici e Soleri, con l’aggiunta di Santana che ormai si è unito ai suoi ex compagni per dare una mano sul campo", si legge sul Gds. Giron e Buttaro - primi calciatori del Palermo ad aver contratto il Covid-19 - attendono il via libera dai medici per tornare in gruppo a pieno titolo.