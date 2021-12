Palermo, Baldini day: l’incontro con Mirri e la visita al “Renzo Barbera”. I dettagli

Il nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, torna a respirare l'aria del "Renzo Barbera" diciotto anni dopo l'ultima volta

Silvio Baldini torna a respirare l'aria del "Renzo Barbera" diciotto anni dopo l'ultima volta che il suo percorso professionale si incrociò con la città di Palermo sotto la gestione manageriale dell'allora patron Maurizio Zamparini . Il neo tecnico rosanero si sta intrattenendo presso gli uffici dell'impianto di viale del Fante, in attesa dell'arrivo del presidente Dario Mirri che giungerà sul posto a breve, Baldini è in questo momento in compagnia dell'amministratore delegato Rinaldo Sagramola .

Mirri, Baldini, Castagnini e Sagramola dovrebbero pranzare all'interno dello stadio, dove il personale sta già predisponendo il tutto in modo da poter far visitare al coach ex Carrarese la struttura - compresa della nuovissima Club House - che ha ricevuto diverse modifiche dall'ultima volta in cui Baldini ha ricoperto la carica di allenatore del Palermo.