Palermo-Avellino, Vito Chimenti al “Renzo Barbera”: l’ex bomber rosanero in città per assistere alla sfida playoff

Cresce l’attesa per Palermo–Avellino.

Tra poco meno di ventiquattro ore andrà in scena la sfida tra rosanero ed irpini, match d’andata valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi affronterà la formazione biancoverde per continuare a coltivare il sogno della promozione in Serie B, per l’ultimo posto ancora disponibile per accedere alla cadetteria. In città sale l’attesa per la gara in programma alle ore 17.30 al “Renzo Barbera” ed anche gli ex giocatori simbolo della storia rosanero vogliono far sentire il loro calore al nuovo Palermo di Hera Hora. Tra questi, l’indimenticato Vito Chimenti, ex bomber del Palermo anni ’70, autore delle indimenticabili “biciclette” che tanto hanno infiammato i tifosi del club di viale del Fante. L’ex attaccante, approfittando anche del clima quasi estivo del capoluogo siciliano , si è concesso un weekend al sole di Mondello insieme alla sua consorte. Chimenti, doppio ex del match tra Palermo e Avellino, sarà con ogni probabilità presente domani al “Barbera” per supportare la compagine rosanero nella delicatissima sfida playoff.

Di seguito il post dell’ex numero 9 del Palermo prontamente commentato del consigliere di amministrazione e socio di minoranza del club siciliano, Tony Di Piazza.