Palermo-Avellino, Tedesco: “Rosanero da B, match della verità. Brunori? Uomo chiave”

Le parole dell'ex centrocampista rosanero e attuale commentatore di 'Eleven Sports'

Queste le parole di Giacomo Tedesco, ex centrocampista e allenatore del Palermo oggi commentatore tecnico di 'Eleven Sports'. Nel ricco pre partita proposto dalla piattaforma streaming per il match del 'Renzo Barbera', Tedesco ha detto la sua in merito alla sfida tra rosanero e irpini, confronto dal peso specifico estremamente elevato per quel che riguarda le molteplici dinamiche di classifica concernenti la situazione di entrambe le squadre. I siciliani, infatti, potrebbero con una vittoria balzare al terzo posto, raggiungendo a 22 punti il Monopoli e sorpassando il Catanzaro, uscito sconfitto nel big match contro il Bari. Dall'altra parte, i biancoverdi dovranno confermare di aver ritrovato una continuità tecnica tale da potergli permettere di lottare ancora per le prime posizioni del Girone C di Serie C.