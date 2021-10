Palermo-Avellino, sale la febbre rosanero: già venduti 1.500 biglietti

Iniziata a gonfie vele la prevendita dei biglietti per il match tra Palermo ed Avellino, in programma al "Renzo Barbera" domenica 31 ottobre, alle ore 14.30. 1.500 i tagliandi staccati nelle prime 24 ore di commercializzazione ai tifosi

Entusiasmo crescente tra i tifosi rosanero in vista dell'importante sfida di campionato contro l'Avellino di Piero Braglia, in programma domenica 31 ottobre allo Stadio "Renzo Barbera". Le due vittorie consecutive ottenute dalla compagine guidata da Giacomo Filippi, rispettivamente contro Virtus Francavilla e Vibonese, e la conquista del terzo posto in classifica, hanno restituito fiducia ed ottimismo a tutto l'ambiente. Nel giro di poche settimane il Palermo è riuscito ad accorciare sensibilmente il distacco dalla capolista Bari a soli cinque punti, il match contro la formazione irpina potrebbe quindi divenire un crocevia importante per il campionato della compagine siciliana.