Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro l’Avellino di mister Braglia.

Sabato 22 maggio, alle 12:00 circa, il tecnico rosanero Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, in programma domenica pomeriggio alle ore 17:30 allo Stadio “Renzo Barbera”: dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it.