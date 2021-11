Palermo-Avellino, Levacovich: “Primo tempo ok, nessuna distrazione e attenzione alta”

Le parole del vice allenatore rosanero all'intervallo del match contro l'Avellino

Parola a Fabio Levacovich . Il vice allenatore del Palermo è intervenuto ai microfoni di Eleven Sports nell'intervallo del match tra i rosanero e l'Avellino. Il secondo di Giacomo Filippi ha sottolineato il buon primo tempo della formazione palermitana, dicendo la sua anche sulla situazione di classifica dei siciliani che vede questi ultimi lottare per i vertici della classifica, all'inseguimento del Bari capolista. Ecco le sue parole:

"Abbiamo fatto una buona metà di primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo e dato spazi all'Avellino. Dobbiamo alzare i ritmi come è successo nei primi 25 minuti e cercare di chiudere la partita, sappiamo della forza dell'Avellino e quindi non dobbiamo distarci. Primo posto? Puntiamo più in alto possibile ma viviamo alla giornata, la classifica è corta e quindi ci si può aspettare di tutto. Silipo, Doda e Buttaro sono ragazzi che hanno ampi margini di miglioramento e avranno un futuro roseo".