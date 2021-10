Palermo-Avellino, i precedenti: nelle ultime quattro un solo successo rosanero

Il Palermo di Giacomo Filippi all'esame Avellino, nella scorsa stagione i rosanero rimediarono tre sconfitte su quattro incontri disputati

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro l'Avellino, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Nella scorsa stagione rosanero e irpini si affrontarono in ben quattro occasioni. Al Partenio prevalsero in entrambe le circostanze i campani sempre per 1-0, in campionato andò a segno Silvestri mentre nei playoff D'Angelo. Al "Barbera" gli altri due scontri parlano Avellino in campionato (0-2) con le realizzazioni di D'Angelo e Fella, mentre nello scontro playoff a decidere il match (1-0) fu un rigore trasformato da Roberto Floriano. In generale sono trentaquattro i precedenti tra le due squadre con ben 17 successi dei rossoneri, 10 pareggi e solo 7 vittorie irpine.