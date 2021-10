Palermo-Avellino, espulso Rizzo al 65′: anche i biancoverdi in dieci uomini

Pochi minuti dopo l'espulsione di Doda, anche l'Avellino resta in dieci uomini per via di un fallo di Rizzo ai danni di Valente

Anche l'Avellino in dieci uomini. Valente scappa centralmente e dopo aver superato con un tunnel Silvestri, è stato atterrato al limite dell'area da Rizzo che si prende il cartellino rosso diretto. Parità numerica ristabilita sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera'.