Palermo-Avellino, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Palermo e Avellino è in programma domenica 31 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro l'Avellino. Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la prima vittoria in trasferta conquistata sul campo della Vibonese. Un successo in rimonta che dà certamente slancio e morale in vista del delicato incontro contro gli uomini di Piero Braglia.