Palermo-Avellino, Boscaglia vs Braglia: al “Barbera” sfida tra maghi della promozione

“Boscaglia-Braglia, sfida fra maghi della promozione”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla gara tra Palermo e Avellino, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Il tecnico rosanero, nel corso della sua carriera, è riuscito a conquistare due promozioni in Serie B, mentre Piero Braglia quattro. “La differenza di fondo sta nelle modalità di ottenimento delle promozioni”, si legge.

Boscaglia, infatti, su tre campionati di Serie C disputati, ha chiuso in vetta alla classifica per ben due volte, arrivando secondo da esordiente col Trapani e guidando i granata fino alla finale playoff persa poi contro il Lanciano. Braglia, invece, non si classifica primo dai tempi della Serie C1 col Catanzaro (stagione 2003-04). Gli altri tre salti di categoria li ha ottenuti sempre tramite playoff: a Pisa nel 2007, con la Juve Stabia nel 2011 e in quel di Cosenza nel 2018. “Una certezza da regular season contro un ‘animale’ da play-off, in uno scontro tra due dei tecnici più vincenti della categoria”, conclude il noto quotidiano.