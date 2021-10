Palermo-Avellino, Accardi: “Cerchiamo una piccola rivincita, sarà una gara maschia”

Le parole del difensore del Palermo nel pre partita di 'Eleven Sports'

Parola ad Andrea Accardi . Tornato in Sicilia dopo le cure alle quali ha preso parte in quel di Siviglia, il difensore del Palermo ha parlato nel pre dell'importante sfida del 'Renzo Barbera' contro l' Avellino . Il giocatore di Giacomo Filippi è tornato a disposizione del tecnico di Partinico in seguito ai molteplici problemi fisici che hanno inevitabilmente condizionato il suo inizio di stagione. Il difensore ha parlato di diverse tematiche ai microfoni di Eleven Sports, sottolineando come la sfida con l' Avellino sia significativa sotto diversi aspetti, anche psicologici, che spingeranno il Palermo a mettere in campo forze ed energie per un confronto senza esclusione di colpi.

Ecco le parole di Andrea Accardi: "È stato un progetto entusiasmante, ricordo ancora il pubblico che ci seguiva con tanto affetto anche in D. L'anno scorso siamo usciti ai playoff proprio contro l'Avellino, speriamo di poterci prendere una piccola rivincita. Dobbiamo fare parlare il campo senza fare troppi proclami. Brunori? Penso che Lucca sia stata una scoperta, lo conoscevano in pochi e siamo stati bravi noi a farlo esplodere. Brunori è un calciatore che ha tanta esperienza, speriamo per noi e per lui che possa fare come fatto ad Arezzo. Mi aspetto una gara maschia, ci sarà cattiveria e qualità. Mi aspetto una bellissima partita. Iniziativa per aiutare Catania? Stiamo vivendo questi giorni da fratelli siciliani, la rivalità è solo in campo. Siamo vicini alla città di Catania e speriamo si possano rialzare il più presto possibile".