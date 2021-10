Palermo-Avellino 1-1, pareggia Tito: calcio di rigore siglato al 77′

L'Avellino pareggia il risultato grazie ad un rigore concesso dall'arbitro

Calcio di rigore per l'Avellino. Tito al centro dalla sinistra per Plescia anticipato da Peretti che liscia la sfera e in seconda battuta forse sfiora l'ex Primavera rosanero. Dalla riproposizione delle immagini si vede che il difensore rosanero non tocca per nulla Plescia che prima va giù e poi si rialza per continuare l'azione. Conclusione mancina dagli undici metri di Tito deviata da Pelagotti che non riesce a tenerla fuori. Pareggio Avellino.