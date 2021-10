Palermo-Avellino 1-0, la sblocca Lancini: rosanero in vantaggio al 16′

Il Palermo passa in vantaggio nel match contro l'Avellino grazie alla rete di Lancini

Il Palermo passa in vantaggio al sedicesimo minuto nella sfida interna contro l'Avellino. Ha siglato la rete dell' 1-0 EdoardoLancini, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Dall'Oglio ha anticipato Silvestri e depositato con un colpo di testa alle spalle di Forte. Vantaggio rosanero che rispecchia l'atteggiamento estremamente propositivo messo in campo dagli uomini di Filippi in questo inizio di gara.