Palermo-Ascoli, martedì 23 agosto si apre la vendita dei biglietti. Info e prezzi

Martedì la vendita dei tagliandi per assistere al match Palermo-Ascoli

Il Palermo FC si prepara alla terza giornata di campionato di Serie B contro l'Ascoli di Cristian Bucchi, tecnico che è già passato dallo stadio "Renzo Barbera" in occasione del primo turno della fase nazionale degli scorsi playoff di Serie C alla guida della Triestina. Già a partire da martedì 23 agosto saranno messi in vendita i biglietti del match. Questo il comunicato del club rosanero: