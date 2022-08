Palermo-Ascoli, le quote dei bookmakers: rosanero favoriti per il match del “Barbera”

Palermo-Ascoli, le quote dei bookmakers per il match di Serie BKT del "Barbera"

Il Palermo vuole allungare la striscia positiva di risultati utili consecutivi tra le mura amiche del "Renzo Barbera", nel match in programma questa sera contro l'Ascoli. Alle ore 20:45, andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pari per 1-1 del "San Nicola" contro il Bari di mister Mignani dello scorso weekend.