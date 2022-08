Palermo-Ascoli, Corini sfida Bucchi: dove vedere il match in tv e diretta streaming

Tutto pronto per Palermo-Ascoli, match della 3ª giornata di Serie BKT 2022-2023

Tutto pronto o quasi al "Renzo Barbera", dove questa sera alle 20:45, Palermo ed Ascoli si sfideranno nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023. Dopo il pari per 1-1 al contro il Bari, nella gara del "San Nicola", la formazione rosanero guidata da Eugenio Corini, torna tra le proprie mura amiche dove nel match d'esordio del torneo cadetto ha battuto per 2-0 il Perugia di Fabrizio Castori.