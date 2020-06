Palermo, arriva l’ufficialità: rosanero promossi in Serie C, il comunicato del club

Il Palermo è ufficialmente promosso in Serie C.

Dopo aver dominato per tutta la stagione il girone I della Serie D, il Palermo era in attesa della ratifica del salto di categoria vista la decisione degli organi preposti dichiarare terminato in anticipo campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Palermo, da Vaccaro a Floriano: l’esultanza social dei rosanero per la promozione in Serie C

L’8 giugno aveva avuto luogo il Consiglio Federale aveva votato la promozione d’ufficio elle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, tra cui vi era chiaramente anche la squadra di Dario Mirri. In giornata è arrivata anche l’ufficialità da parte della LND tramite un comunicato.

“Il Dipartimento Interregionale

PREMESSO

– che l’art. 218 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”;

– che con deliberazione del 20.5.2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il Consiglio Federale stabiliva che a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica, l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020”;

– che con deliberazione dell’8.6.2020, pubblicata sul C.U. n. 214/A del 10.06.2020, il Consiglio Federale, al fine di salvaguardare il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, tenendo conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni, stabiliva per il Campionato di Serie D 2019/20 n. 1 promozione e n. 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi; – che con C.U. n. 324 del 18.6.2020 della Lega Nazionale Dilettanti venivano pubblicati i criteri per la formazione delle classifiche dei campionati, come di seguito specificate, da ritenersi valide ad ogni effetto, tenuto conto quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19.5.2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito come da C.U. n. 1 dell’1.7.2019 della Lega Nazionale Dilettanti e del Dipartimento Interregionale.

Tanto premesso

In applicazione dei richiamati criteri e, comunque, tenuto conto della situazione determinatasi al momento della definitiva interruzione dell’attività, come deliberata dal Consiglio Federale il 20.05.2020, si procede alla pubblicazione delle sotto riportate classifiche“.

Subito dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale del Palermo, che ha confermato quanto riferito dalla Lega Dilettanti:

“Con il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, la SSD Palermo è adesso ufficialmente promossa in Serie C. Il comunicato N° 113 del 19/6/2020 ha infatti ufficializzato la classifica finale al momento dell’interruzione definitiva del Campionato Serie D, che nel girone I vede il Palermo al primo posto, con 7 punti di vantaggio sulla seconda classificata. Pertanto, si apprende dal documento, con riferimento alle ultime delibere del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la squadra rosanero adesso è, anche formalmente, promossa“.