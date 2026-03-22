Palermo, arriva la reazione all’Euganeo: con il Padova la decide capitan Bani in 10 contro 11

La squadra di Inzaghi in inferiorità numerica per più di settanta minuti si impone sul Padova e reagisce alle due precedenti gare. Adesso la sosta per ricaricare le energie e per prepararsi alle prossime sei che sono come finali. A -4 la seconda

⚽️ 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 08:02)

Di Giuseppe Donato

In seguito ad una settimana complicata con due punti ottenuti in due gare il Palermo reagisce e si impone contro il Padova con la rete decisiva di Mattia Bani negli ultimi frangenti. La squadra di Inzaghi, costretta a giocare in inferiorità numerica per via della espulsione di Rui Modesto al ventesimo minuto, ha offerto una prestazione, non eccellente sul piano di gioco, ma caratterizzante di grande carattere e di efficacia per imporsi sulla compagine di Andreoletti, che, invece, è apparsa spenta e non ha mai dato davvero l'impressione di essere in superiorità numerica e di potersi imporre. Sconfitta, che oltre, a essere pesante sul piano della classifica, ha portato all'esonero dell'allenatore dei veneti.

Dopo venti minuti in cui il Palermo mostra superiorità con una manovra fluida ed efficace, con una discreta facilità nell'avvicinarsi tra le parti di Sorrentino, un intervento irruento di Rui Modesto rischia di compromettere concretamente la gara. In seguito all'espulsione, nella restante parte della prima frazione, la compagine di Inzaghi abbassa il proprio baricentro al cospetto di un Padova che cerca di approfittare della superiorità e del contraccolpo psicologico dell'episodio, ma la retroguardia rosanero, contrariamente alle precedenti due gare, mostra assoluta sicurezza rischiando in pochissime occasioni. La seconda frazione comincia con l'identico scenario, con la compagine casalinga che cerca in modo disperato la rete del vantaggio ma non creando occasioni davvero rilevanti, tranne che per la rete di Marco Perrotta arrivata dallo sviluppo di un calcio d'angolo, ma revocata per fuorigioco del centrale ex rosa. Il Palermo, invece, si difende, con successo, e cerca di sfruttare le ripartenze, ma senza successo, con Johnsen apparso sempre poco freddo e cinico dinanzi l'estremo difensore dei veneti. Al novantesimo, proprio nel momento più inaspettato in cui stava prevalendo l'equilibrio, Mattia Bani, autore di una eccellente prestazione, riceve la spizzata di Peda da un calcio d'angolo e batte Sorrentino decidendo la gara e trovando una vittoria di fondamentale importanza per continuare ad inseguire le prime due posizioni. Il pareggio tra Monza e Venezia, arrivato nel pomeriggio, permette al Palermo di ridurre il distacco dal secondo posto da sei quattro punti, e a due dal terzo, in attesa della sfida di domani in cui il Frosinone affronterà il Sudtirol al Druso.

Era proprio ciò che serviva dopo due gare non brillanti e culminate in un solo punto: una reazione di carattere e grinta che consente di mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi e di affrontare la sosta con maggiore consapevolezza. A sei giornate dalla fine, saranno necessarie prestazioni di questo tipo per poter continuare a sperare nella conquista della massima serie.