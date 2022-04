Palermo, arriva la conferma: il City Football Group ha avviato la trattativa

La trattativa tra il City Football Group ed il Palermo è vera e sta andando avanti. Rosanero vicini ad una nuova proprietà di valore

La conferma è arrivata nuovamente dalla redazione di Sky Sport, la quale ha confermato che la holding dello sceicco Mansour vuole cominciare la prossima stagione già con la proprietà del club rosanero in pugno. Proprio il noto giornalista Gianluca Di Marzio, durante il prepartita di Spezia-Inter, aveva annunciato per primo l'interesse del gruppo verso il club attualmente in Serie C. L'esito della trattativa non dipenderà dal risultato finale dei play-off che la formazione di Silvio Baldini deve ancora disputare, di conseguenza l'interesse del gruppo che controlla il Manchester City tra le altre prescinde dalla categoria. Naturalmente il City Football Group preferirebbe partire con il Palermo già dalla Serie B.