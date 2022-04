Palermo, interessamento del Football City Club: Mirri e il recesso con Di Piazza…

Il network arabo proprietario del Manchester City avrebbe espresso un interesse concreto per il suo approdo in Italia, con il progetto del Palermo di Dario Mirri che fa gola alla cordata di emiri

"Il pensiero del Palermo è rivolto al momento solo ai playoff. La conquista della B nella complicata corsa ad ostacoli con un solo posto a disposizione è vista come l'unica, o quantomeno più concreta, possibilità di dare una svolta effettiva alla situazione societaria", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che focalizza la propria attenzione in casa rosanero in vista del finale di stagione.

Contemporaneamente ai risultati sportivi conseguiti, proseguono i contatti per trovare soggetti credibili pronti ad investire sul club di viale del Fante e tra questi spicca il gruppo che controlla il Manchester City, l'Abu Dhabi United Group, e che gestisce una decina di società sparse per il Mondo ma nessuna in Italia. "Ci sarebbe stato un primo incontro informale e si sarebbe anche parlato di una eventuale cifra d'intervento, di poco inferiore ai 10 mln di euro. Ma non si può parlare di una trattativa avviata, al massimo di uno scenario possibile", si legge sul noto quotidiano. Il presidente del Palermo, Dario Mirri, oltre che essere concentrato sui risultati conseguiti sul campo da Brunori e compagni, deve comunque ancora liquidare l'ex socio Di Piazza per la quota di recesso di 2,35 mln (materia su cui prosegue però un contenzioso).