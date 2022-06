Palermo, Andelkovic: “Occhio al Padova. Soleri strepitoso, Chiricò l’arma di Oddo”

L'intervista odierna rilasciata da Sinisa Andelkovic, doppio ex di Palermo e Padova, in vista dell'attesa finale playoff tra rosanero e biancoscudati

Il doppio ex della finale, il punto di Sinisa Andelkovic sull'atto finale dei playoff di Serie C che vedrà impegnate Palermo e Padova per la conquista della Serie B al termine di una stagione intensa e piena di impegni. Una cavalcata, quella della squadra adesso allenata da Massimo Oddo, alla quale Andelkovic ha partecipato fino a pochi mesi fa, lasciandosi probabilmente alle spalle il rimpianto di non essere potuto tornare al 'Barbera' da avversario.

Un 'Barbera' che, ancora una volta, sarà stracolmo di tifosi rosanero pronti a spingere la squadra verso l'obiettivo più importante della stagione. Un 'Barbera' che anche Andelkovic ha visto ribollire dal terreno di gioco, seppur in occasioni sporadiche. Intervistato alle colonne odierne del Giornale di Sicilia, il difensore sloveno - oggi svincolato - ha detto la sua in vista dell'attesa finale d'andata in programma domenica 5 giugno, dando anche un personale giudizio sul cammino e la cifra tecnica propria delle due compagini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Padova? È una squadra che per il terzo anno di fila vuole andare in Serie B. Quest’anno saremmo potuti arrivare primi e poi le cose sono finite come sappiamo, mi dispiace tanto che la squadra non abbia vinto il girone. Il Palermo quest’anno non è partito bene, a dir la verità, ma adesso sembra che stia volando. Per vedere una squadra che gioca così, significa che il gruppo dà tutto, l’uno per l’altro. Come il Padova, d’altronde. Poi ho visto ultimamente che giocano bene anche in trasferta oltre che in casa".

IL 'BARBERA' L'ARMA IN PIÙ?

"In realtà, quando giochi davanti a un pubblico del genere, l’effetto può essere positivo per tutte e due le squadre. È bellissimo, già sai di dover giocare una partita importante e quando esci dal tunnel degli spogliatoi c’è ancora più carica con questo ambiente. Ho entrambe le squadre nel cuore, per me è difficile tifare per una o l’altra. Vinca la migliore, vorrei vederle entrambe in Serie B, ma purtroppo non si può. So però che vedremo due grandi partite, questo sì".

CHIRICÒ E SOLERI, GLI ASSI DI ODDO E BALDINI

"Il Padova ha tanta qualità. Ha giocatori con grande qualità a livello individuale, sono veramente forti. Chiricò, si sa, ma anche altri elementi. Soleri? Sul fatto che parta spesso dalla panchina decide l’allenatore, ma Edo sa quanta stima ho nei suoi confronti. Per me è un giocatore fortissimo, glielo dicevo già a Padova e ha tutte le qualità per fare una carriera bellissima. È ancora giovane, deve lavorare tanto e credere nelle sue forze".