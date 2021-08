Palermo, ancora ‘bolla’ per Brunori: slitta l’arrivo dell’attaccante. Le ultime

L'attaccante vicino alla compagine rosanero sarà costretto a rimanere ancora per qualche giorno in bolla con la Juventus U23

"L’attaccante, infatti, dovrà restare in bolla per qualche giorno in più rispetto al periodo di isolamento che era già in atto per un altro caso di contagio al Covid-19". Prosegue in tal modo il quotidiano, che sottolinea come - non dovessero esserci altri casi di positività all'interno della Juventus U23 - il giocatore dovrebbe essere atteso in Sicilia nella giornata di domenica. L'ultimo tassello del reparto avanzato, tanto atteso da Giacomo Filippi, sembra davvero far attendere con impazienza sostenitori rosanero e addetti ai lavori, con una matassa tuttavia ingarbugliata e dalla quale il centravanti tecnico desiderato dall'allenatore originario di Partinico, al momento, non riesce ad uscire.