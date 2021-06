Calciomercato Palermo, anche l’Avellino su Marotta: torna in auge Gliozzi

Il Palermo cerca un uomo di esperienza per l'attacco: diverse le squadre sulle tracce di Alessandro Marotta

"La concorrenza per Marotta aumenta, torna in auge Gliozzi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". E' tempo di programmare la prossima stagione. Il tecnico Giacomo Filippi e il direttore sportivo Renzo Castagnini sono al lavoro per disegnare il Palermo che verrà. E con o senza Lucca , l'obiettivo resta un colpo di esperienza per l'attacco. Tra i diversi nomi accostati al club di viale del Fante in vista del nuovo campionato, vi è anche quello di Alessandro Marotta .

"Il Palermo rimane vigile sulla situazione, pur consapevole delle difficoltà nel portare avanti una trattativa con contendenti di alto livello", si legge. Ragion per cui, nelle ultime ore sarebbe tornato in auge il profilo di Ettore Gliozzi. L'attaccante del Monza, in prestito al Cosenza nel corso dell'ultima stagione (in Serie B ha segnato 7 reti in 30 presenze), non rientrerebbe nei piani del club brianzolo. E il Palermo, che lo aveva già messo nel mirino un anno fa, lo avrebbe nuovamente inserito nella lista dei desideri.