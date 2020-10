Palermo, anche i negativi al Coronavirus in isolamento: il protocollo e gli allenamenti…

“I negativi in isolamento, ma possono continuare ad allenarsi”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri la sfida tra la compagine rosanero e la Turris è stata rinviata a data da destinarsi in prossimità del fischio d’inizio. Sì, perché la partita – originariamente in programma alle ore 15 – è stata posticipata alle 18.30 nonostante i dieci casi di positività tra i tesserati (nove calciatori e il tecnico Roberto Boscaglia) al Covid-19.

Da regolamento (per il campionato di Serie C valgono le stesse regole di A e B), infatti, se la squadra coinvolta ha a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere, la gara deve essere disputata. L’iniziale posticipo del match è stato disposto in attesa dell’esito del nuovo ciclo di tamponi, arrivato nel primo pomeriggio. Dunque, Palermo e Turris sono scese in campo per il riscaldamento, interrotto dalla notizia del rinvio. E adesso?

“Per ciò che concerne l’isolamento, i singoli soggetti risultati positivi al Coronavirus devono sottostare ad una quarantena di dieci giorni. Il resto del gruppo squadra, invece, si sottopone ad isolamento fiduciario, proseguendo gli allenamenti, salvo comunicazioni contrarie da parte dell’autorità sanitaria”, scrive il noto quotidiano.