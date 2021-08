Palermo, amichevole Rosa vs Nero 2-0: a segno Odjer e il nuovo acquisto Brunori

E' terminata con il risultato di 2-0 il test amichevole Rosa vs Nero, andato in scena questo pomeriggio al "Barbera"

Archiviato il pareggio maturato contro l'Enna Calcio allo Stadio Comunale Generale Gaeta, il Palermo, questo pomeriggio è sceso in campo per l'ultimo test pre-campionato in vista del debutto in Coppa Italia contro il Picerno in programma il 21 agosto al "Renzo Barbera". La compagine siciliana ha disputato un'amichevole in cui i tesserati rosanero - divisi in due squadre composte da 11 giocatori - si sono affrontati fra di loro.