Palermo, amichevole alle 17.00: Corini punta sul 4-3-3, out Di Mariano. Mancuso…

Ormai è acclarato, Corini punta tutto sul 4-3-3 quest'anno. Si cercherà di costruire una squadra più protagonista e di conseguenza propositiva all'interno del rettangolo verde. Dunque, con la necessità di mettere in campo un tridente d'attacco, Nicola Valente pare essere stato confermato, in assenza di ulteriori innesti sugli esterni (Insignea parte). Per sostituire l'infortunato numero 10 del club del capoluogo siciliano, il tecnico ex Brescia starebbe pensando concretamente a schierare Leonardo Mancuso nel ruolo di ala sinistra. Posizione che ha già ricoperto in carriera, la stessa con la quale è pronto a debuttare in maglia rosanero questo pomeriggio in quel di Ronzone.