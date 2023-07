Calciomercato Palermo, Collocolo in pole: Broh e Damiani con le valige in mano

Il Palermo FC prosegue il suo calciomercato deluxe in questa sessione estiva, legittimando concretamente le già palesate ambizioni di vertice in vista del campionato di Serie B 2023-2024. Il binomio manageriale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon sta collezionando una serie di operazioni in entrata di rimarchevole levatura: Lucioni, Ceccaroni, Mancuso, Insigne. Tutte pedine, per background professionale, carisma e cifra tecnica, in grado di alzare l'asticella e spostare gli equilibri in seno alla formazione di Corini. Il talento serbo Vasic, prelevato dal Padova, è una succulenta ciliegina sulla torta con potenzialità indiscusse ed ampi margini di miglioramento in prospettiva.