Palermo, Amauri fa sognare i tifosi rosanero: “Non c’è nessun posto come casa tua”

Amauri fa sognare i tifosi del Palermo.

Dopo aver dominato per tutta la stagione il campionato di Serie D, i rosanero hanno ottenuto una meritatissima promozione in Serie C. L’obiettivo di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini sarà adesso quello di costruire nuovamente una squadra che possa competere tra i professionisti, con l’obiettivo e il sogno di ritornare subito in Serie B. Dopo aver ceduto Giovanni Ricciardo, il duo dei dirigenti rosanero dovrà completare al più presto la rosa da regalare al nuovo tecnico che sostituirà l’esonerato Rosario Pergolizzi.

Calciomercato Palermo, l’addio di Ricciardo: il bomber firma per il Seregno

Vi è dunque la necessità di piazzare un colpo importante in attacco, trovare un centravanti dalla grande esperienza nella categoria che possa trascinare il Palermo con i suoi gol, e mantenere accesa la passione nei tantissimi tifosi che durante quest’anno si sono riavvicinati con amore alla squadra del presidente Dario Mirri. Una grandissima suggestione sarebbe quella di un grandissimo ritorno, un giocatore che ha lasciato un pezzo di cuore a Palermo dove ha lanciato la sua carriera prima di trasferirsi alla Juventus. Stiamo parlando ovviamente di Amauri, che negli scorsi giorni aveva già preso in considerazione l’ipotesi di ritornare a giocare dopo il ritiro, indossando di nuovo proprio la maglia rosanero.

Amauri, messaggio d’amore per il Palermo: “Mi si è riacceso il fuoco dentro. Tornare in rosanero? Non so cosa fare…”

Adesso Amauri ha lanciato un messaggio molto importante ai tifosi del Palermo, che continuano a sognare il ritorno di uno dei giocatori che più hanno amato negli ultimi anni, così come era già successo l’anno scorso con la firma di Mario Alberto Santana. Sul proprio profilo Instagram, Amauri ha pubblicato una foto dello stadio Renzo Barbera colmo di tifosi, scrivendo come descrizione: “There’s no place like home….“, “Non c’è nessun posto come casa tua“. Un messaggio d’amore, che potrebbe anche avere un importante significato nascosto.