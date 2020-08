Palermo, Amauri amore infinito: “Hall of Fame rosanero? Anche fare la riserva…”

L’amore infinito di Amauri.

Tra poco aprirà i battenti il museo del Palermo, che rappresenterà tutti i successi ottenuti dal club rosanero nel corso della loro storia. Tra le tante sorprese presenti all’interno della struttura, ci sarà quella della hall of fame: uno spazio dedicato agli undici giocatori considerati i più rappresentativi di sempre del Palermo.

Palermo, ecco la Hall Of Fame: Miccoli il più votato, tra i pali c’è Sorrentino. La formazione completa

A scegliere l’undici sono stati i propri tifosi, che hanno votato sul sito ufficiale i nomi dei giocatori considerati più importanti a livello storico. In oltre 5,2 mila hanno votato i propri idoli di sempre sul sito ufficiale del club, scegliendo in ogni reparto di gioco da una selezione di calciatori mai dimenticati, di tutte le epoche della storia del club, dal 1900 a oggi. In un ipotetico 3-4-3 (ma senza distinzioni di posizione nel singolo reparto) i giocatori più votati sono stati: Sorrentino; Balzaretti, Barzagli, Grosso; Corini, Ilicic, Pastore, Zauli; Dybala, Miccoli, Toni; allenatore Guidolin.

Palermo, Amauri fa sognare i tifosi rosanero: “Non c’è nessun posto come casa tua”

Tra i più amati, che non sono però rientrati nella formazione finale per pochi voti, c’è stato Amauri, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Palermo. Sul proprio profilo Instagram, l’attaccante brasiliano ha postato uno screen in cui viene citato il suo nome insieme a quello di Cavani, Biffi, Migliaccio, Vazquez, Zaccardo. Il classe ’80 ha inviato un breve ma intenso messaggio d’amore rivolto ai tifosi rosanero, manifestando come spesso accaduto la sua grande e immensa passione nei confronti del Palermo:

“Nel Palermo… anche fare solo la riserva nella hall of fame è un grandissimo onore. Grazie di cuore. Vostro per sempre“.