Palermo, altri due rossi: il conto sale a 8. E col Bari in mediana sarà emergenza

Il tecnico del Palermo contro la capolista Bari avrà a disposizione soltanto tre centrocampisti

"Il conto dei rossi inizia a diventare preoccupante". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul derby di Sicilia, andato in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Un Catania intenso e volitivo - trascinato dal solito Luca Moro - è riuscito a battere fra le mura amiche un Palermo sterile, poco lucido e tradito dai nervi. Tre i cartellini rossi sventolati dall'arbitro nel corso del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. E le espulsioni di Almici e Luperini sono rispettivamente la numero sette e otto per il Palermo in questa stagione, con i rosanero che tornano ad essere i più "cattivi" del Girone C.