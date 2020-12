Palermo, altalena rosanero: ora serve un filotto di vittorie per consolidare i playoff

“Altalena Palermo, ora serve un filotto”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Dopo la sconfitta di Foggia, il Palermo è tornato a vincere, “ma la discontinuità di risultati e prestazioni avuta nelle ultime settimane ha giocato un brutto scherzo ai rosanero rimasti comunque ai margini della zona playoff nonostante i tre punti conquistati”, si legge.

Errori e amnesie hanno certamente inciso sul rendimento della compagine rosanero, il cui obiettivo è risalire in classifica. Per farlo, però, il Palermo ha bisogno di conquistare un nuovo filotto di vittorie. “L’altalena delle ultime cinque partite è sotto gli occhi di tutti”, prosegue il noto quotidiano. Dal 25 novembre ad oggi gli uomini di Roberto Boscaglia hanno collezionato solo 7 punti, senza mai riuscire a conquistare due successi di fila. Dopo la sconfitta con la Turris, il Palermo ha vinto col Monopoli. L’ultimo successo fino a domenica pomeriggio. Prima di battere la Casertana, infatti, i siciliani hanno rischiato grosso con la Viterbese, pareggiando poco prima del triplice fischio. Poi, il tonfo di Foggia. Una delle peggiori prestazioni offerte fin qui dal Palermo. Boscaglia lo ha definito un “episodio” alla luce delle condizioni in cui la squadra ha affrontato la trasferta.

Ora, però, occorre trovare la continuità e una serie di successi per fare un ulteriore scatto in classifica e consolidarsi in zona playoff.