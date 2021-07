Palermo, al via il raduno pre ritiro: i rosanero si allenano alla “Favorita”

I rosanero si sono sottoposti a esercizi atletici tra gli alberi del parco della 'Favorita' nel corso del primo giorno di raduno

Il Palermo nella giornata odierna si è riunito al "Renzo Barbera" per il cosiddetto pre-ritiro in vista proprio delle due settimane previste in quel di San Gregorio Magno. I rosanero dopo essersi ritrovati nell'impianto di Viale del Fante si sono riversati nei boschi della 'Favorita' per qualche esercizio di corsa al quale si sono uniti esercizi atletici.