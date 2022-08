Palermo, al via il casting allenatore: Corini in pole, avviati colloqui con D’Angelo

Quel che è certo è che il nuovo allenatore rosanero dovrà "seguire una filosofia quanto più vicina a quella del City. Non si tratta di questioni tattiche, quanto proprio di metodologia", si legge sul Gds. Una componente decisiva nella scelta che prenderanno Marwood e soci è l'esperienza accumulata nel calcio italiano. "Nel groviglio di nomi passati al setaccio restano vive le ipotesi che portano a Ranieri, Andreazzoli, De Rossi e Semplici", prosegue il noto quotidiano. Si allontana, invece, la pista che avrebbe potuto portare D'Aversa sulla panchina del Palermo. Quel che è certo è che "chi verrà in Sicilia, dovrà sposare questo progetto in cui non c'è spazio per la fretta", chiosa il "Giornale di Sicilia".