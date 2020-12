Palermo, al “Renzo Barbera” arriva il Bari: Kanoute sfida il maestro Auteri

“Kanoute sfida il ‘maestro’ Auteri”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Tra poco più di ventiquattro ore, il Palermo sfiderà il Bari fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”. Non una sfida come le altre per Mamadou Kanoute. Per la prima volta dopo l’addio al Catanzaro, infatti, l’esterno offensivo senegalese affronterà Gaetano Auteri, “l’allenatore che gli ha dato fiducia in maglia giallorossa, facendolo diventare un punto fermo della linea offensiva dei calabresi”, si legge.

“Con Auteri ho un ottimo rapporto, ancora oggi ci sentiamo ogni tanto. Mi ha dato tanto, mi ha migliorato sia come uomo che come calciatore. Mi aspetto un Bari feroce, convinto. Conoscendo Auteri e il suo gioco sarà una bella partita”, ha dichiarato di recente proprio il classe 1993. Con Auteri in panchina, Kanoute ha messo a segno otto reti in 37 partite. E quando il tecnico siciliano ha deciso di lasciare Catanzaro, anche il calciatore senegalese ha scelto di accettare la corte del Palermo.

D’altra parte, l’attuale allenatore del Bari ha creduto fortemente nelle qualità del numero 20 di Roberto Boscaglia che, a sua volta, “ha sempre ricambiato la stima e l’affetto mostrato dal tecnico”. Ancora oggi i due si sentono, ma mercoledì pomeriggio saranno nemici per almeno novanta minuti. “Spero di fargli due gol quando ci incontreremo”, le parole di Kanoute in vista del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Fin qui, il giocatore ha realizzato soltanto una rete, pesante, contro il Catania, in occasione del derby di Sicilia.