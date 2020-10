Palermo, al “Pasqualino” allenamenti blindati: le ultime dall’infermeria in vista del Bisceglie

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bisceglie, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio “Gustavo Ventura”.

Nella giornata di ieri, la compagine siciliana ha svolto una seduta mattutina al “Pasqualino Stadium” di Carini: un allenamento, informa l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, più blindato del solito. “Oltre alle consuete porte chiuse (come da protocollo anti Covid-19), la vista del terreno di gioco dall’esterno è stata oscurata da un telone”.

Chi non partirà alla volta della Puglia con il resto dei compagni di squadra è Ivan Marconi che, a causa della lesione rimediata sabato scorso durante la rifinitura pre-partita, starà fermo ai box per almeno altre due settimane. Roberto Boscaglia, invece, spera di recuperare Palazzi, al momento alle prese con il lavoro di riatletizzazione. “Il centrocampista verrà valutato nei prossimi giorni e non è da escludere una sua convocazione in caso di rientro in extremis”, si legge.

Il tecnico rosanero è certo di recuperare Crivello e Corrado, che nel corso della seduta di ieri hanno svolto una corsa a bordo campo, ma sono clinicamente ed ecograficamente guariti. Ragion per cui, la loro presenza per la trasferta di Bisceglie non sembra essere in dubbio. Infine, “ancora gestione dei carichi per Somma“: il difensore non ha particolari problemi, “ma lo staff vuole evitare di savraccaricarlo nel bel mezzo del tour de force”, conclude il noto quotidiano.