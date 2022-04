Palermo, al City Football Group l’80% delle quote del club rosanero. Mirri resta, ecco i rumors

Confermato l'avvio delle trattative, si parla di quote. Il presidente del Palermo resterebbe Mirri, con l'80% delle quote al City Group

Dopo la conferma dell'avvio della trattativa per la cessione del club rosanero al City Football Club, si inizia a parlare anche di quote. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attuale presidente del Palermo FC, Dario Mirri, sarebbe pronto a cedere l'80% delle quote del club rosanero alla holding dello sceicco Mansour. Ciò che interessa sia il City Group sia la dirigenza rosanero, è che l’attuale proprietario conservi una quota (in questo caso del 20%) con un ruolo di rappresentanza.