Palermo, al “Barbera” arriva il Bari: in casa i rosanero mai in svantaggio

Sono soltanto due i gol incassati fin qui dal Palermo fra le mura amiche, dove non è mai passato in svantaggio

"Casa dolce... casa, al 'Barbera' mai in svantaggio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui fra le mura amiche dagli uomini di Giacomo Filippi. "Al 'Barbera' mettere sotto il Palermo è un’impresa praticamente impossibile". In questo girone d'andata, mai nessuno è riuscito a passare in vantaggio al "Renzo Barbera". L'ultima volta risale allo scorso 25 aprile, quando la Cavese segnò un gol dopo circa dieci minuti dal fischio d'inizio; una gara comunque vinta dal Palermo in rimonta.

"Qualcosa che va oltre la semplice imbattibilità casalinga, che ormai va avanti da otto mesi. È proprio la capacità di non concedere agli avversari il minimo spazio per portarsi avanti nel punteggio, a differenza di quanto accade in trasferta", si legge. In campionato, d'altra parte, sono soltanto due i gol incassati da Pelagotti in casa: contro il Campobasso e il rigore di Tito dell'Avellino. Ma il Palermo in entrambe le occasioni si trovava già in vantaggio.

Un'imbattibilità che De Rose e compagni intendono mantenere anche il prossimo weekend, quando al "Barbera" approderà la capolista Bari, che dal canto suo vanta il miglior rendimento esterno del Girone C. In trasferta, i Galletti hanno conquistato fin qui 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, così come la Turris. Dunque, dopo le due sconfitte di fila rimediate lontano dal capoluogo siciliano, il Palermo ha l'opportunità di rifarsi fra le mura amiche, puntando ancora una volta sull'effetto "Barbera". Un vero e proprio fortino.