Palermo, agente Brunori: “Matteo in Nazionale? Un orgoglio, è attaccante da Serie A”

Le dichiarazioni dell'agente di Matteo Brunori, dopo la convocazione in Nazionale

Mediagol ⚽️

Continua l'anno di grazia per Matteo Brunori, miglior marcatore del Palermo finora con otto reti messe a segno nelle prime diciassette giornate del campionato di Serie B. Il bomber italo-brasiliano si è guadagnato a suon di gol la convocazione del Ct dell' Italia, Roberto Mancini, per uno stage con la Nazionale azzurra in programma dal 20 al 22 dicembre. Sull'inserimento nella lista diramata questo pomeriggio dalla FIGC si è espresso l'agente del bomber rosanero, Sandro Stemperini, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le dichiarazioni del procuratore dell'attaccante nativo di Macaé.

SU BRUNORI -"È un orgoglio, un sogno per il percorso che ha fatto. È un anno indimenticabile, tra matrimonio, promozione, l’acquisto del Palermo, la nuova stagione da protagonista e adesso la chiamata in Nazionale. Classifica cannonieri? È il suo primo anno da protagonista in Serie B, deve fare bene domenica dopo domenica. Un pensierino magari più avanti lo farà. Per la tecnica e le qualità che ha, è un giocatore da Serie A”.

PALERMO-CAGLIARI - "È un campionato difficilissimo, c’è tanta concorrenza. Il Palermo quest’anno ha come obiettivo la salvezza, ci sono tante squadre in lotta per questo obiettivo. La formazione di Corini si sta adattando alla categoria, bisogna dargli il tempo. Ho visto comunque buone prestazioni. Il Cagliari lo vedo invece un po’ in difficoltà, mi aspettavo molto di più. Sono contento invece per Frosinone e Reggina guidate da due ottimi allenatori a cui faccio i complimenti perché meritano il campionato che stanno facendo. E gli auguro di raggiungere gli obiettivi”.