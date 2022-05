Palermo, ag. Massolo: “Lavoro in silenzio e sotto traccia, merita lui la titolarità”

Le parole di Daniele Caravello, agente tra gli altri di Samuele Massolo, intervenuto rispetto a diversi temi legati proprio al percorso del Palermo e del suo assistito ai playoff, oltre che della corsa Scudetto in Serie A e del prossimo mercato

Parola a Daniele Caravello . L'agente dell'estremo difensore del Palermo Samuele Massolo , ha detto la sua proprio in merito al percorso di crescita e maturazione intrapreso dal numero dodici rosanero all'interno della compagine allenata da Silvio Baldini . Un ascesa relativamente rapida la sua, favorita anche dalla discontinuità e da alcuni problemi di natura fisica di Alberto Pelagotti , che hanno appunto favorito un cambiamento nelle gerarchie del tecnico toscano per le scelte tra i pali. La prestazione messa in campo da Massolo nel match d'andata dei playoff contro la Triestina , non ha che confermato il rendimento positivo dell'ex Virtus Entella .

Intervistato ai microfoni di TMW, Caravello ha espresso il suo personale punto di vista rispetto a questo finale di stagione che attende Massolo e il suo Palermo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, incentrate anche su ltri temi come la lotta Scudetto in Serie A e le attese in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: “Massolo? Samuele ha preso il posto da titolare in una piazza importante come Palermo. Ha sempre lavorato in silenzio e dato il massimo. Oggi raccoglie ciò che merita. Gli faccio l’in bocca al lupo. Il Palermo può arrivare più lontano possibile. Scudetto? Il Milan è ormai favorito. Il prossimo turno sarà decisivo. L’Atalanta si gioca tutto, il Cagliari che sfiderà l’Inter pure. Lo vincerà chi avrà meritato. Il Milan è stato costante. Poi le difficoltà ci sono. Come rosa l’Inter è la più forte. Mercato? Dopo due anni di semi buio potrà tornare ad essere un bel mercato. Ci sarà fermento, in campo, in panchina e dietro la scrivania. Mi auguro che si torni alla normalità: niente investimenti folli, ma sarà un bel mercato”.